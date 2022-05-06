Саратовец изнасиловал полуторогодовалую дочь друзей

Суд в Саратовской области приговорил местного жителя к 14 годам 1 месяцу в колонии строго режима. 36-летнего мужчину признали виновным в насилии над полуторогодовалой девочкой, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Семейная пара из Ершова разрешила знакомому пожить в их квартире, где они жили с сыном пяти лет и дочерью в возрасте года и семи месяцев. В ночь на 11 декабря супруги ушли в магазин, оставив знакомого присмотреть за детьми.

Обвинение доказало, что за время их отсутствия мужчина семь раз ударил девочку по голове и шее и совершил насильственные действия сексуального характера. Когда женщина увидела синяки на теле малышки, вызвала полицию и скорую. Девочку отвезли в больницу.

Согласно приговору суда, мужчина проведет 14 лет и 1 месяц в колонии строгого режима. А когда вернется, его свобода будет ограничена еще в течение года.

Напомним, в Новом Уренгое в ЯНАО мужчина два года периодически приставал к дочери своих друзей. Только на приеме у психолога девочка смогла рассказать о домогательствах.

Ершов, Наталья Рязанова

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