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Пятница, 6 мая 2022, 15:27 мск

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В Новосибирске на свалке нашли тело младенца

Тело мертвого ребенка было найдено на городской свалке в Дзержинском районе Новосибирска. Региональное управление Следственного комитета организовало доследственную проверку.

Труп младенца нашли днем 6 мая на Гусинобродском полигоне отходов. На место выехали следователи и криминалисты, они стараются установить, как тело ребенка попало на свалку. Причину смерти погибшего установит экспертиза.

В Следственном комитете подтвердили факт находки и сообщили, что начата доследственная проверка, передает портал ngs.ru.

Ранее подобный случай был в поселке Дровяная в Забайкалье. Следователи возбудил уголовное дело об убийстве новорожденного.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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