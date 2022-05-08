До 19 человек выросло число пострадавших в пожарах в Красноярском крае

Число пострадавших от пожаров в Красноярском крае увеличилось до 19 человек. В правительстве края подтвердили данные о пяти погибших.

«На утро 8 мая к медикам за помощью обратились 19 человек. Из них 12 человек были госпитализированы в местные больницы, еще семи лечение в стационарах не понадобилось.​ Погибли 5 человек», – говорится в сообщении пресс-службы.​

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их решено перевезти в краевую больницу, где ими займутся специалисты. За пострадавшими в местные больницы уже отправили машины реанимации.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь семьям жертв пожаров и пострадавшим, в том числе тем, кто потерял жилье, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Зампредседателя правительства края Сергей Козупица заявил, что региональные власти уже прорабатывают этот вопрос. Проблема будет решаться как через строительство новых домов специально для погорельцев, так и через выдачу сертификатов на покупку жилья. Всего пожарами повреждено и уничтожено более 500 жилых домов и 300 строений.

По данным краевого правительства, в настоящее время все возгорания локализованы. Всего ликвидировано 33 пожара на площади 834,8 га при участии 403 человек и 77 единиц техники. На 07:00 по местному времени 8 мая в крае зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 957 га, тушением которых занимаются 384 человека и 80 единиц техники. Управление МЧС по Красноярскому отметило, что держит ситуации под контролем.

Энергетики пообещали восстановить электроснабжение на всей территории края до конца дня 8 мая.

«Восстанавливается инфраструктура связи и электроэнергии. В Уяре из-за крупного пожара сгорела инфраструктура сотовой связи. Специалисты все восстановили, хоть и со снижением качества, но сотовая связь всех операторов работает», – рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс объявил режим ЧС на территории региона из-за штормового ветра и природных пожаров. На тот момент горели 200 строений, несколько пилорам и детский сад.

Красноярск, Наталья Рязанова

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