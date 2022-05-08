На Сахалине прокуратура проверит стекающий в море нефтяной ручей

Прокуратура города Александровск-Сахалинский начала проверку информации о стекающем в море нефтяном ручье. Сотрудники выехали на место и стали свидетелями нарушения.
Проверка организована после публикации в СМИ. Очевидец рассказал о впадающем в море ручье, несущем нефтепродукты.
«8 мая прокуратурой с выходом на место проведено обследование прибрежной территории и ручья, в ходе которого было установлено наличие нефтепродуктов в воде, впадающей в море», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
Сотрудникам ведомства предстоит найти причину загрязнения морских вод и оценить действия должностных лиц, ответственных за охрану окружающей среды.
Ранее в Башкирии случился прорыв нефтепровода и разлив нефти на площади более 500 кв. м. Прокуратура организовала проверку.
Александровск-Сахалинский, Наталья Рязанова
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