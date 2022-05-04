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Среда, 4 мая 2022, 11:47 мск

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В Башкирии из-за прорыва нефтепровода произошел разлив нефти

фото: pixabay

Прорыв нефтепровода произошел в Аургазинском районе Башкирии. В результате инцидента зафиксирован разлив нефти на площади более 500 квадратных метров, сообщается на сайте региональной прокуратуры. По данному факту проводится проверка.

«По предварительным данным, утром 4 мая 2022 года рядом с деревней Кшанны произошел прорыв нефтепровода. Площадь разлива составила более 500 кв. м», – говорится в сообщении.

Прокуратура Аургазинского района начала проверку в связи с загрязнением земельного участка нефтепродуктами. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды. На место происшествия выехал прокурор района Александр Фадеев.

Уфа, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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