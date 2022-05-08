Мэр Называевска задержан после уничтожившего 100 домов пожара

Следователи задержали мэра Называевска по делу о пожаре, в котором уничтожены или пострадали порядка 100 жилых домов. Виктора Лупиноса обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Омской области.

«В рамках расследования уголовного дела по факту нарушения норм противопожарной безопасности задержан глава Называевска Виктор Лупинос. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ», – говорится в сообщении.

По версии следствия, мэр не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима. В результате случился крупный пожар – огнем уничтожено не менее 100 строений. Следователи уже попросили суд арестовать главу города на время расследования.

Также взят под стражу начальник Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Россети Сибири – Омскэнерго» Евгения Шаламова. Чиновнику также предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщал «Новый День», 6 мая в Называевске загорелись два жилых дома с надворными постройками. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние строения, и в городе выгорела целая улица. Огонь быстро распространился на 90 домов несмотря на усилия пожарных. Губернатор Омской области Александр Бурков объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Называевск, Наталья Рязанова

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