Режим ЧС введен в Омской области из-за пожаров

Губернатор Омской области Александр Бурков объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными пожарами. По разным данным только в Называевске сгорели от 9 до 90 домов.

«Дал поручение ввести в регионе режим ЧС. На ближайшем штабе рассмотрим произошедшее и определимся с первоочередными мерами», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Сотрудники МЧС потушили возгорания в деревне Петровка Омского района, Верблюжье Саргатского района, но горевшие строения сильно пострадали. В Называевском районе эвакуировали дом престарелых – огонь подбирался к зданию. Никто не пострадал. В самом городе пожар начался с двух частных домов, но из-за порывистого ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения.

По данным МЧС, в городе Называевск горят пять жилых домов и четыре хозпостройки. Очевидцы поделились в сообществе «ЧП Омск» видео того, как полыхают дома на протяжении целой улицы. Некоторые строения выгорели полностью, другие – наполовину и продолжают тлеть. Жителей близлежащих улиц предупредили о возможной эвакуации.

На 17:10 по местному времени в Называевске горело уже 90 строений. Пожары продолжались на улицах Красноармейская, Первомайская, Куйбышева, 1-я и 2-я Северная, Чкалова и Колхозная, пишет портал om1.ru. На борьбу с огнем брошены 165 человек и 20 пожарных машин.

Омск, Наталья Рязанова

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