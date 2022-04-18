В 13 регионах России ввели особый противопожарный режим

В России со сходом снега растет опасность возникновения природных пожаров. В 13 регионах страны уже ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Пожароопасный сезон открыт в 54 субъектах Российской Федерации, в 13 введен особый противопожарный режим», – говорится в сообщении. Экстренные службы фиксируют рост числа возгораний сухой травы и кустарников.

«За прошедшие сутки в результате палов сухой растительности произошли ряд крупных пожаров в Республике Хакассия, Красноярском крае, Кемеровской области», – рассказали в пресс-службе министерства.

За прошедшие сутки пожарные службы в России потушили 143 лесных пожара на площади почти 4800 га. Об этом сообщили РИА «Новости» в Авиалесоохране. К полуночи 18 апреля в РФ действовало 48 лесных пожаров на площади 3082 га.

Москва, Зоя Осколкова

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