В Курганской области введен режим ЧС из-за пожаров. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«В связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров на основании решения комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Курганской области с 28 апреля введен режим ЧС», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Заседание комиссии губернатор Вадим Шумков провел после выезда на пожар в Кетовском районе.

По информации ГУ МЧС России по Курганской области, в регион прибывают дополнительные силы – аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям (66 человек и 9 единиц техники), оснащенные специализированным оборудованием.

В настоящее время силы и средства сосредоточены на защите населенных пунктов Кетовского района от действующего природного пожара: Просвет и Новый просвет, п. Чистопрудный, д. Чернавское. Производится эвакуация жителей из этих населенных пунктов. Большинство размещаются у родственников, для нуждающихся организованы пункты временного размещения в районных школах.

Напомним, ранее стало известно о гибели человека во время крупного пожара в Варгашинском районе Курганской области. Трагедия произошла в поселке Моревское, где сегодня горело на площади 1000 кв.м. (открытым огнем были охвачены 6 домов и надворных построек). Ликвидировать пожар в Моревское удалось в 23 часа 25 минут 28 апреля, в СНТ «Малиновка» в Кургане работы продолжатся до полной ликвидации.

Курган, Ольга Федорова

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