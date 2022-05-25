Губернатор Шумков рассказал, как фермеры поджигали поля и как их наказали

Более 10 предприятий и 30 фермеров наказаны за нарушение противопожарных мер и не получат субсидии от государства. Об этом сообщил глава Курганской области Вадим Шумков в интервью, которое опубликовано в официальном паблике правительства региона 24 мая 2022 года. Интервью посвящено борьбе с крупными пожарами, которые случились в Зауралье в конце апреля – начале мая текущего года.

«Мы в начале апреля уведомили всех аграрников уже традиционно, что поджигать ничего не надо. Но вместе с тем у нас уже на сегодня до 10 предприятий и порядка, по-моему, 30 с лишним физических лиц – КФХ и ИП – которые не получили государеву поддержку, потому что были оштрафованы, наказаны в том числе за разведение сельхозпалов. – уточнил г-н Шумков. – Ну, каким языком надо объяснить, что нельзя жечь солому и стерню прошлогоднюю, если у вас 3 лесных массива рядом и вы не контролируете эти вещи. Там же все говорят, что я там контролирую… ну, какой контроль? Ветер 30 метров в секунду, ещё потом и поджог. Бензином полил и поехал домой на обед. И тут же уже соседний колок загорает и за ним уже либо СНТ, либо деревня».

Он добавил, что регион выходил с предложением на федеральных коллег, и в том числе озвучивали это предложение президенту Владимиру Путину – об ужесточении ответственности за нарушение противопожарного режима.

«Также с коллегами обсудили вопрос, нашли поддержку по усилению ответственности лиц, виновных в наступлении пожаров. Речь идёт об административной, имущественной и, в случае необходимости, об уголовной ответственности в отношении лиц, виновных в грубом нарушении, тем более когда это происходит рецидивно и умышленно. Сегодня речь идёт о том, что штраф в 2 тысячи рублей мало кого останавливает, к сожалению. Мы сейчас тоже предлагаем отрабатывать практику, когда лицо, в отношении которого имеется решение суда, что оно виновно в наступлении пожара, привлекается и к компенсации затрат органов, которые участвовали в тушении данного пожара», – говорил Вадим Шумков президенту 10 мая 2022 года.

В интервью пресс-службе правительства Курганской области губернатор сообщил: «Вчера мы получили и информацию, что Госдума приняла закон о десятикратном увеличении штрафов. Но это ещё не всё. Мы считаем, что необходимо людей, чья вина доказана, если такой человек повторно поджигает, должна быть уголовная ответственность. Хотя бы в виде штрафа либо исправительных работ».

Курган, Наталья Ефремова

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