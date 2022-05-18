В Кургане Шумков провёл торжественную церемонию в честь окончания тушения пожаров

Правительство Курганской области сообщает о торжественной церемонии в честь окончания тушения пожаров в регионе. Она прошла 18 мая 2022 года. В церемонии принял участие губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он поблагодарил всех специалистов «Авиалесоохраны», которые прибыли в Зауралье на помощь.

«Большое вам спасибо, мужики. За грамотно, правильно и самоотверженно сделанную работу. Мало кто понимает, что вы, рискуя собой, своими товарищами, защищаете жизни и жильё в общем-то незнакомых вам людей. И далеко не всегда вам приходится слышать слова благодарности. Но в этом и есть благородство этой работы: не за благодарность, а для людей. Ещё раз вам от правительства Курганской области, от нашего народа, огромное спасибо», – сказал г-н Шумков, которого цитирует его пресс-служба.



Сотрудники отрядов получили благодарственные письма губернатора и почётные грамоты департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

«Сегодня за сутки по завершению своей боевой задачи Курганскую область покинули 435 бойцов подразделений Авиалесоохраны», – уточнили в пресс-службе правительства области.

Курган, Наталья Ефремова

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