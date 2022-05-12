Путин поддержал предложение Шумкова о создании отряда «Авиалесоохрана» в Кургане

Президент Владимир Путин поддержал предложение Вадима Шумкова о создании в Курганской области резерва сил ФБУ «Авиалесоохрана».

Своё предложение глава региона озвучил Путину 10 мая, когда губернаторы регионов, где бушуют лесные пожары, докладывали президенту о борьбе с огнём. «В качестве организационных мероприятий предлагается на территории Курганской области разместить подразделения федеральной службы «Авиалесоохраны» численностью до 50 человек. Это оргмероприятие с возможностью отработки по межрегионам в случае необходимости этим подразделением», – заявлял г-н Шумков.

Как пишет ТАСС 12 мая, заместитель начальника «Авиалесоохраны» Николай Ковалёв в эфире «России-24» сообщил, что это предложение поддержано. «Предложение было губернатора Курганской области, которое поддержал президент, о создании в Кургане дополнительного резерва парашютистов-десантников пожарных», – цитирует издание г-на Ковалёва.

Он добавил, что в Курганскую область для тушения пожаров в этом году было направлено порядка 500 специалистов.

Сегодня в правительстве Курганской области заявили, что в регионе сохраняется напряжённая пожароопасная ситуация, которую осложняют погодные условия. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 12 часов ночи 12 мая, в КУрганской области было зафиксировано 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 3 456 га.

Курган, Наталья Ефремова

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