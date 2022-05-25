«Курганская область небогатая»: губернатор Шумков объяснил, зачем просил у Путина отряд авиалесоохраны

Губернатор Вадим Шумков заявил, что Курганская область сама не справится с содержанием группировки пожарных, которые могли бы летом тушить возгорания в лесах и полях. Именно поэтому он обратился с подобной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину во время совещания. Об этом г-н Шумков заявил в интервью своей пресс-службе 24 мая 2022 года. Ранее стало известно, что глава государства поддержал просьбу главы региона.

Вадим Шумков просил создать отряд численностью до 50 человек.

«Предложение было выстрадано. Курганская область – регион небогатый. А эти группировки есть во всех крупных субъектах. И у Тюменской области, и у Свердловской области они есть в связи с тем, что там большие лесные массивы. Мы постоянно к коллегам обращаемся. Но мы считаем, что Курган должен иметь свою группировку. Это, по сути, наличие нескольких десятков специально обученных людей, которых можно за несколько часов перебрасывать в любую точку области, а при необходимости – в другую область», – сообщил г-н Шумков.

Судя по словам губернатора, формирование отряда ещё не началось. «Нас поддержали административно, надеюсь, что это произойдёт и физически, и у нас такой центр появится», – отметил глава региона.

«Одному бюджету тащить тяжело. Это люди, которых вы содержите круглый год. Они зимой тренируются, а летом они работают вовсю. Ну, и разумеется, ещё раз говорю – это не только для Курганской области. У нас сейчас всё ровно, но другие регионы восточнее нас горят, и туда стягиваются силы и средства. Такие группировки должны быть по югу Сибири. Потому что, если вы заметили, то в этом году в первую очередь горит юг Сибири – Курган, Омск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск», – заключил г-н Шумков.

Курган, Наталья Ефремова

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