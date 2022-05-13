Директор курганской школы получала зарплату «мертвых душ»

А Директор одной из школ Петуховского района Курганской области подозревается в служебном подлоге.

Два года назад женщина фиктивно трудоустроила на одну из ставок знакомую местную жительницу. Никакую работу «сотрудница» не выполняла, а начисленную ей зарплату директор школы забирала себе.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, следователем принимаются меры, направленные на выявление иных возможных эпизодов преступной деятельности подозреваемой», – сообщает СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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