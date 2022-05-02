Пожары не кончаются: в Курган прибывают пожарные из других регионов

В Курганскую область прибыли дополнительные силы Авиалесоохраны – это 270 парашютистов-десантников федерального, Свердловского, Ханты-Мансийского и Омского отрядов. Они будут помогать бороться с лесными пожарами, сообщает правительство Курганской области в ночь на 2 мая 2022 года. Ситуация в регионе остаётся очень сложной.

Накануне прибывший 1 мая в регион самолёт-амфибия Бе-200 работал в Каргапольском и Кетовском районах. По данным управления МЧС по Курганской области на 6 вечера1 мая, Бе-200 ЧС осуществил 9 сбросов на очаги лесных пожаров Курганской области (63 тонны воды).



Судя по сообщениям жителей в соцсетях, самолёт тушил в том числе пожар вблизи деревни Деулина.

На трассе Екатеринбург-Курган дежурит ГИБДД: видимость ограничена, дорога затянута дымом от лесных пожаров.

Курган, Наталья Ефремова

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