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Пятница, 29 апреля 2022, 07:56 мск

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Проезд по трассе Курган-Екатеринбург открыли, но с условием

фото – ГИБДД по Курганской области

Движение по дороге «Екатеринбург-Шадринск-Курган» открыли. Об этом утром 29 апреля сообщает ГИБДД Курганской области. Проезд ограничивали из-за природных пожаров – накануне они буквально охватили трассу с двух сторон. В Курганской области прошёл небольшой дождь, однако это не полностью ликвидировало угрозу пожаров.

«Вместе с тем на территории региона сохраняется задымление, видимость проезжей части ограничена. Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения соблюдать особую осторожность в условиях недостаточной видимости. Скорость снизить до максимально безопасной, выдерживать дистанцию и боковой интервал. Дополнительно к ближнему свету фар использовать противотуманные фары»,– говорят в госавтоинспекции.

Там предлагают водителям временно отказаться от поездок из-за пожаров.

Курган, Наталья Ефремова

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