«Горят дачи, горят дома»: глава Кургана Ситникова из эвакуированного СНТ сделала заявление о пожарах

в Курганской области бушуют природные пожары. Несколько населённых пунктов охвачены огнём, людей пришлось эвакуировать. Трассы затянуты дымом. Тем временем губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности и ничего не поджигать.

Из СНТ Малиновка и близлежащих территорий эвакуированы 500 человек. «Большая часть людей размещены у родственников. К приёму нуждающихся также готовы две городские гостиницы и загородный лагерь», – сообщают в управлении МЧС Курганской области.

В ведомстве сообщают, что в 20:10 пожар в п. Моревское по ул. Центральная локализован на площади 1000 кв.м. (открытым огнём были охвачены 6 домов и надворных построек), в СНТ «Малиновка» в 20 часов 40 минут на общей площади 7 000 кв.м. (на 55 участках).

С места ЧП, СНТ Малиновка, к жителям обратилась мэр города.

«Горят дачи, горят жилые дома. Ещё раз хочу отметить, что этот пожар рукотворный. Уважаемые курганцы, извините уж за выражение, к нам не прилетают инопланетяне с Луны, они не приносят нам огонь. Всё это наших с вами рук дело. Поэтому я ещё раз обращаюсь ко всем жителям – пожалуйста, соблюдайте меры пожарной безопасности, – заявила Елена Ситникова. – У нас впереди майские праздники. Не жгите костры, не жарьте шашлыки, вы обойдётесь без них несколько дней, пожарите потом, когда наступит более благоприятный период».

Мэр добавила, что вся городская коммунальная техника работает на пожаре.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»