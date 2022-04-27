В Кургане эвакуируют людей из-за сильного пожара

В Кургане возле СНТ «Нива» разгорелся крупный ландшафтный пожар. В его тушении участвуют более 100 человек и 20 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Как сообщает МЧС, огонь по сухой траве перекинулся на хозяйственные постройки и иные строения (всего 18 строений), принадлежность которых будет установлена после ликвидации пожара.

В целях обеспечения безопасности из ближайших к месту пожара СНТ эвакуированы 50 граждан (размещены у родственников).

Ликвидация ландшафтного пожара площадью 40 га проводится и на земле и с воздуха. В настоящее время вертолет МИ-8 МЧС России с помощью водосливного устройства уже осуществлены 8 сбросов (24 тонны) воды.

Курган, Ольга Федорова

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