Тушить пожары в Курганской области будет самолёт-амфибия МЧС

Помогать тушить природные пожары в Курганской области будет самолёт-амфибия Бе-200. Прибытие самолёта Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра в аэропорт Кургана планировалось в ночь на 1 мая 2022 года. Об этом сообщает управление МЧС по Курганской области.

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«Бе-200 не уступает сухопутным самолётам-аналогам, но обладает уникальной возможностью взлёта и посадки на сушу и на воду. Базовая модификация самолета-амфибии Бе-200 – противопожарный вариант, может заправляться водой как на аэродроме, так и осуществлять её забор на водоёме в режиме глиссирования», – уточнили в управлении МЧС.

Судно может на скорости 150-190 км/ч, на режиме глиссирования, забирать 12 тонн воды в баки, расположенные под полом грузовой кабины, за 12 секунд. Максимальный взлётный вес самолёта после забора воды на режиме глиссирования 43 тонны. Время залпового сброса воды над очагом пожара 0,8-1 сек. на скорости около 250 км/ч. Масса сбрасываемой воды за одну заправку топливом до 270 тонн.

Курган, Наталья Ефремова

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