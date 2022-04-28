В Курганской области во время крупного пожара погибла женщина

В Курганской области в пожаре 28 апреля погибла женщина. Об этом сообщили в следственном комитете. Трагедия произошла в поселке Моревское Варгашинского района, где сегодня горело на площади 1000 кв.м. (открытым огнем были охвачены 6 домов и надворных построек).

«Из-за шквалистого ветра в Кургане и ряде районов Курганской области пожары произошли в нескольких населенных пунктах. В результате пожара в деревне Моревское в одном из жилых домов погибла женщина, 1955 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка», – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать сжигание сухой травы. Точные причины возгорания устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Ольга Федорова

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