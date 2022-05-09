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Понедельник, 9 мая 2022, 10:05 мск

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В День Победы хакеры взломали российский телеэфир

Российские телезрители массово жалуются на провокационные надписи, которые видят по телевизору. Хакерской атаке подверглись телеоператоры по всей стране.

На телефон ЕДДС поступают жалобы абонентов на то, что на трансляциях операторов ТВ Триколор, НТВ+ и МТС выводятся надписи о спецоперации на Украине. В сообщениях, которые увидели зрители, были обвинения в адрес российских граждан, властей и военных.

Пропагандистские сообщения украинских националистов россияне видят в описании каналов и программ телепередачи спутникового телевидения.

Кибератака носит системный характер, на надписи жалуются жители многих регионов России, в том числе Дальнего Востока, Сибири и Поволжья.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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