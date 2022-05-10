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Вторник, 10 мая 2022, 14:13 мск

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В Башкирии ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП

Фото: 02.мвд.рф

Пятеро человек, включая несовершеннолетнего, погибли в аварии в Мишкинском районе Башкортостана. Прокуратура контролирует проверку обстоятельств ДТП.

Авария случилась около 10:00 часов 10 мая на 133-м км автодороги Уфа-Янаул. По предварительным данным, Skoda Roomster выехал на встречную полосу и врезался в Renault Sandero. От удара вторая иномарка опрокинулась и загорелась.

«Погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Органами полиции организована проверка, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры района», – рассказали в республиканской прокуратуре.

Ранее школьница погибла, четверо ее подруг пострадали, когда иномарка с водителем-подростком опрокинулась в кювет в Саратовской области.

Уфа, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,