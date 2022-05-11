СКР задержал трех причастных к массовым пожарам красноярцев

Правоохранители в Красноярске задержали трех человек, подозреваемых в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, их действия привели к массовым пожарам в крае, в которых погибли восемь человек.

По версии следствия, 7 мая пожары случились в 60 поселениях края с связи с резким ветром и вследствие короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, пала сухой травы. Предварительно, огнем уничтожены 827 строений, среди них 518 жилых домов.

Следователи возбудили несколько уголовных дел о халатности, причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей. По четырем эпизодам причинения смерти по неосторожности задержаны три сотрудника филиала ПАО «РоссетиСибирь»–«Красноярскэнерго». Мастера участка Казачинского РЭС отправили под домашний арест, задержаны начальник Рыбинского РЭС и начальник Дзержинского района электрических сетей, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Прокуратура края поставила на контроль расследование уголовных дел. По данным краевой администрации, 1140 погорельцам уже перечислили единовременную материальную помощь. Всего пострадали 1565 человек, принято решение о выплатах для 68 семей и отдельно проживающих граждан, потерявших жилье и имущество. Выплаты начались 11 мая.

С 4 по 10 мая пожарно-спасательные подразделения Красноярского края 663 раза выезжали на пожары, сообщили в МЧС. Огонь тушили 1375 единиц техники и 5878 человек, которые спасли из огня семь человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации с пожарами и призвал не допустить повторения прошлогодней ситуации. Он назвал борьбу с природными пожарами принципиальным вопросом для России и призвал в корне менять ситуацию с пожарами.

Красноярск, Наталья Рязанова

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