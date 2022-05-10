Путин призвал не допустить повторения ситуации с пожарами прошлого года

Ситуацию с пожарами нужно менять в корне, чтобы не допустить повторения случившегося в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал борьбу с природными пожарами принципиальным вопросом для России.

«Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию: бороться с пожарами более эффективно, системно, последовательно, повысить качество и уровень всех видов профилактики», – сказал глава государства на совещании с врио главы МЧС и главами регионов.

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По предварительной оценке в результате лесных пожаров уничтожены 700 жилых домов без учета дачных участков. В ряде регионов уже идет борьба с пожарами, погибли люди, причинен значительный материальный ущерб.

Путин подчеркнул, что пожары на носят ущерб не только гражданам и экономике страны, но и повреждают экологический щит страны м всей планеты. Масштабные пожары подрывают усилия по сохранению климата, а это «принципиальный вопрос для всего мира, для нашей страны». Президент напомнил, что тушение лесных пожаров в полномочиях глав регионов, на это ежегодно выделяются средства.

«Я бы хотел сегодня услышать: средства-то выделены – вы их используете? И что мешает сегодня своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров? Если же ситуация начинает выходить из-под контроля, ни в коем случае нельзя замалчивать эти проблемы, нужно максимально оперативно запрашивать помощь», – пояснил Владимир Путин.

Указом президента будет установлен целевой показатель для оценки эффективности борьбы с пожарами. За основу возьмут сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране.

Как сообщал «Новый День», в Красноярском крае в результате массовых пожаров погибли пять человек, пострадали 19. В Омской области введен режим ЧС из-за сильных пожаров, а после уничтожения огнем 100 домов задержан мэр Называевска.

Москва, Наталья Рязанова

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