На Сахалине женщина и ребенок погибли в пожаре

Женщина и ее двухлетний сын погибли при пожаре в многоквартирном доме в сахалинском поселке Мгачи. Спасатели эвакуировали 35 человек из горящего дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначили экспертизы, рассказали в управлении СКР по региону.

Прокуратура Сахалинской области проводит собственную проверку того, как соблюдалось законодательство о пожарной безопасности и надлежащим ли образом сработали органы системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Ранее в поселке в Еврейской автономной области две женщины и маленький ребенок погибли при пожаре.

Мгачи, Наталья Рязанова

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