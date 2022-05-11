На шахте в Кузбассе провели эвакуацию из-за задымления

В Кузбассе на шахте «Ерунаковская-8» «Распадской угольной компании» провели эвакуацию горняков. Меньше месяца назад на этой же шахте произошло другое ЧП.

Как сообщили «Интерфаксу» в ГО и ЧС по Новокузнецкому району, задымление возникло накануне. Загорелся конвейерный штрек в транспортном уклоне.

«На момент ЧП в шахте находилось 91 человек, все вышли на поверхность, никто не пострадал», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что к вечеру «Ерунаковская-8» работала в штатном режиме.

В конце апреля шахту «Ерунаковская-8» подтопило из-за прорыва водоотвода. Тогда в результате аварии погиб один горняк, еще один пострадал.

Кемерово, Зоя Осколкова

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