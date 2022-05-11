Житель Дагестана наловил более 700 кг краснокнижной рыбы

Житель Дагестана попался с грузом незаконно выловленной рыбы, занесенной в Красную книгу. Вес улова превысил 720 кг, а ущерб от незаконного промысла оценили в 31 млн рублей.

Пограничники нашли краснокнижную рыбу в автомобиле и нежилой пристройке к дому жителя села Некрасовка Кизлярского района.

«Обнаружено более 720 кг русского осетра и севрюги без документов, подтверждающих законность их происхождения. Ущерб водным биологическим ресурсам превысил 31 млн рублей», – пояснили в Центре общественных связей ФСБ (цитата по ТАСС).

По факту незаконного оборота особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России, проводится разбирательство.

Ранее житель Томской области попался с уловом краснокнижного сибирского осетра. Ущерб от незаконного вылова 82 рыбин оценили в 13 млн рублей.

Махачкала, Наталья Рязанова

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