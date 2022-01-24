Томич попался с осетром на 13 млн рублей

Полиция поймала жителя Томской области с уловом краснокнижного сибирского осетра. Ущерб от незаконного вылова 82 рыбин оценили в 13 млн рублей, рассказали в УМВД по региону.

Сотрудники ОГИБДД остановили машину нарушителя на 200-м км трассы Томск-Колпашево в Молчановском районе для проверки документов. В салоне они увидели белые мешки, накрытые покрывалом. Водитель сразу признался, что в мешках рыба, купленная у других людей, чьих имен он не знает. Документов на рыбу у томича не было.

«Сотрудники полиции изъяли 82 экземпляра рыб. В результате экспертизы было установлено, что рыба особо ценной породы сибирский осетр, занесенной в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный государству, превышает 13 млн рублей», – пояснили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу».

Ранее на Ямале полиция возбудила уголовное дело за отлов 13 рыбин сибирского осетра. Полиция оценила ущерб государству в 130 тыс. рублей.

Томск, Наталья Рязанова

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