Украина снова обстреляла село в Белгородской области. Один человек пострадал

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду 11 мая, сообщил, что село Солохи Белгородского района было обстреляно со стороны Украины. По предварительным данным, пострадал один человек, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Из-за обстрела частично разрушен один жилой дом».

Также губернатор Белгородской области отметил, что находится на постоянной связи с главой села, на месте работают пожарные расчеты.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате еще одного обстрела двух приграничных сел со стороны Украины были повреждены пять домов, один из которых сильно разрушен. Кроме того, по словам губернатора, есть повреждения линий электропередач.

Белгород, Иван Бабурин

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