Житель белгородского села Середа был ранен при обстреле Украиной

В Белгородской области с территории Украины вновь был обстрелян населенный пункт. По предварительным данным, пострадал один человек.

В этот раз ВСУ обстреляли поселок Середа Шебекинского городского округа.

«Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Другие подробности произошедшего глава региона обещал сообщить позже.

Три дня назад украинские военные обстреляли село Солоха в Белгородской области. Тогда один человек погиб, еще семь пострадали. Было принято решение об эвакуации местных жителей.

Белгород, Зоя Осколкова

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