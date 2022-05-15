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Воскресенье, 15 мая 2022, 13:34 мск

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Житель белгородского села Середа был ранен при обстреле Украиной

Фото: Pixabay

В Белгородской области с территории Украины вновь был обстрелян населенный пункт. По предварительным данным, пострадал один человек.

В этот раз ВСУ обстреляли поселок Середа Шебекинского городского округа.

«Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Другие подробности произошедшего глава региона обещал сообщить позже.

Три дня назад украинские военные обстреляли село Солоха в Белгородской области. Тогда один человек погиб, еще семь пострадали. Было принято решение об эвакуации местных жителей.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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