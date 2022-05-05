В Белгородской области прекратился обстрел со стороны Украины, повреждены 5 домов – губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела двух приграничных сел со стороны Украины повреждены пять домов, один из которых сильно разрушен.

Кроме того, по его словам, есть повреждения линий электропередач. «Пострадавших среди мирного населения нет», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в течение ближайшего часа начнутся работы по восстановлению подачи электроснабжения. «Также проведем необходимые замеры, чтобы восстановить все пострадавшие дома», – отметил он.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что с территории Украины идет обстрел сел Журавлевка и Нехотеевка. Он отметил, что в Нехотеевке разрушены дом и гараж.

Белгород, Наталья Петрова

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