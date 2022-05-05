российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 мая 2022, 11:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух приграничных сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле двух приграничных сел со стороны Украины. По его данным, есть разрушения, пострадавших среди населения нет.

«Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Он пообещал позже дать подробную информацию по обстрелам.

С начала проведения военной спецоперации на Украине приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, в результате которых были повреждены 180 жилых домов. 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар после того, как украинские вертолеты нанесли авиаудар.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,