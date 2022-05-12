Число раненых при обстреле ВСУ белгородского села выросло до 7

Число пострадавших при обстреле села Солохи в Белгородской области со стороны Украины увеличилось до семи. Об этом сообщил в четверг утром губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Семь раненых, поздно ночью привезли еще одного пострадавшего», – написал глава области в своем телеграм-канале, отметив, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее региональный минздрав сообщил об одном погибшем и шести раненых в результате украинского обстрела. Гладков заявил, что всем пострадавшим и семье погибшего мирного жителя будет оказана материальная помощь.

Об обстреле села Солохи стало известно накануне вечером. Губернатор региона сообщал об одном частично разрешенном жилом доме. Он отметил, что жители села будут эвакуированы.

На место происшествия выехали заместители главы области Константин Полежаев и Владимир Базаров. Чиновники оценят масштабы повреждения жилых построек. Отмечается, что в селе уже восстановили нарушенное газоснабжение.

Белгород, Наталья Петрова

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