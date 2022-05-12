В Камеруне разбился самолет с 11 людьми на борту

Самолет с 11 людьми на борту упал в лесной зоне в центральной части Камеруна. На место крушения отправлен поисковый отряд, пишет AFP со ссылкой на камерунское министерство транспорта.
Самолет совершал частный рейс из камерунского аэропорта Яунде-Нсимален в Бангладеш. Самолет зафрахтовала компания Cameroon Oil Transportation Company. Связь с самолетом пропала вскоре после взлета.
По словам сотрудника министерства, разбившийся самолет нашли в лесу около города Нанга Эбко, т.е. примерно в 150 км от камерунской столицы Яунде.
На месте продолжается поисково-спасательная операция. Официального подтверждения смерти пассажиров и экипажа пока нет, о найденных пострадавших также не сообщается.
Напомним, в Доминиканской Республике разбился самолет, в котором находились семь пассажиров и два члена экипажа. Все они погибли.
Яунде, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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