При крушении самолета в Доминикане погибли 9 человек (ВИДЕО)

Самолет доминиканской авиакомпании Helidosa разбился недалеко от столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго. На борту Gulfstream GIVSP находились 9 человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Все они погибли. Об этом сообщил перевозчик в своем твиттере.

Борт направлялся из доминиканского Эль-Игуэро в Орландо (США), сообщает местное издание Diario Libre. Через 14 минут после взлета пилот подал сигнал бедствия из-за технических неполадок и попытался совершить аварийную посадку в аэропорту Лас-Америкас в Санто-Доминго. Однако ему это не удалось, и борт потерпел катастрофу.

Среди жертв шестеро граждан Пуэрто-Рико, двое были гражданами Доминиканской Республики, один – Венесуэлы. В числе погибших мальчики четырех и 13-ти лет. В авиакатастрофе в том числе погибли племянница главы Сената Доминиканы Эдуардо Эстрелла – стюардесса на трагическом рейсе, а также музыкальный продюсер из Пуэрто-Рико, его жена и маленький сын.

Причины крушения самолета выясняются.

Санто-Доминго, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»