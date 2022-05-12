Замглавы красноярского Уяра задержан по делу о 233 сгоревших домах

Полиция задержала 28-летнего заместителя главы города Уяра по обеспечению жизнедеятельности по делу о массовых пожарах в Красноярском крае. Чиновника подозревают в халатности, приведшей к уничтожению огнем 233 жилых домов в городе, сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Замглавы отвечал за обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории города. Но не организовал ликвидацию несанкционированной свалки и сухостоя вокруг нее. По версии следствия, 7 мая загорелся мусор и сухая трава вокруг свалки, а оттуда огонь перекинулся на жилые дома. Пожаров уничтожены 233 жилых дома.

Всего во время массовых пожаров в крае погибли восемь человек, огнем уничтожены более 800 строений. Следователи возбудили 10 уголовных дел: о халатности, повлекшей смерть людей, о четырех эпизодах причинения смерти по неосторожности, об оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей.

Накануне в Красноярске задержали подозреваемых в причинении смерти по неосторожности. Фигурантами дел стали три сотрудника филиала ПАО «РоссетиСибирь»–«Красноярскэнерго»: мастера участка Казачинского РЭС, начальник Рыбинского РЭС и начальник Дзержинского района электрических сетей. По версии следствия, замыкания электропроводок и порывы ЛЭП привели к возгоранию и массовым пожарам.

Красноярск, Наталья Рязанова

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