Разлив нефтепродуктов случился в Авачинской бухте на Камчатке

Специалисты чистят от разлива нефтепродуктов воду и берег Авачинской бухты вдоль всей набережной в центре Петропавловска-Камчатского. Прокуратура, Росприроднадзор и министерства природных ресурсов и экологии региона начали проверку причин загрязнения.

Сообщения о большом нефтяном пятне около набережной камчатской столицы появились в соцсети. При проверке специалисты обнаружили у берега загрязнение протяженностью около полукилометра.

«Очисткой берега занимаются специалисты отдела ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ЛАРН). Мертвых гидробионтов и птиц на пляже не обнаружено. Происходит обработка сорбентом нефтепродуктов в воде и на берегу», – рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края.

Специалисты краевого минприроды с помощью квадрокоптера нашли предполагаемый источник разлива нефтепродуктов.

«Разлив исходит, предположительно, из части пирса Океанрыбфлот. Там в настоящий момент работает буксир поблизости от точки сброса», – пояснил замглавы минприроды региона, начальник экологического надзора региона Алексей Юрков.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку с привлечением специалистов отдела по надзору на море Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора.

Как сообщал «Новый День», прокуратура на Сахалине проводит проверку обстоятельств попадания в море нефтепродуктов. Впадающий в море ручей оказался загрязнен.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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