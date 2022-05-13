Во Владивостоке раскрыт картельный сговор вокруг питания в детсадах на 1,5 млрд рублей

Прокуратура нашла картельный сговор в сфере организации питания в детских садах Владивостока. Три компании поделили сферы влияния с оборотом в 1,5 млрд рублей, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Ведомство провело проверку, и по ее материалам возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции картелем с извлечением дохода в особо крупном размере).

«Три юрлица вступили в картельный сговор, разделив между собой по территориальному принципу и объему услуг все муниципальные контракты на оказание услуг по организации питания детей, заключаемые дошкольными учреждениями Владивостока», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования.

Ранее в рамках сговора четыре частных комбината Петербурга распределили между собой контракты на школьное питание на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Сговор был раскрыт ФАС, назначившей штрафы.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»