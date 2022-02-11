Комбинат школьного питания «Лимак-Нева» оштрафовали на 1,5 млн за картель в 1,4 млрд

Федеральная служба судебных приставов открыла исполнительное производство по взысканию 1,5 миллиона рублей с комбината школьного питания «Лимак-Нева». Это сумма штрафа за картельный сговор, раскрытый Федеральной антимонопольной службой в 2020 году. В рамках сговора четыре частных комбината распределили между собой контракты на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. Тем не менее, Смольный и подведомственные структуры продолжают допускать их к тендерам и позволяют заключать новые контракты.

Фигурантами громкого картельного дела в 2020 году стали крупнейшие частные комбинаты Петербурга «Фирма Флоридан» и «Артис-Детское питание», а также предприятия «База «Мария» и «Лимак-Нева». Однако наказание нарушителей затянулось, «Фирма Флоридан» попыталась оспорить выводы ФАС в суде, попутно максимально затянув процессы проволочками с документооборотом.

Тем не менее, к концу 2021 году решение ФАС все же вступило в силу, и «Фирме Флоридан» назначили штраф в размере 59 миллионов рублей. «База «Мария» оштрафована на 5,9 миллиона рублей. Размер штрафа «Артис-Детское питание» на настоящий момент неизвестен.

Показательно, что еще в ходе расследования дела ФАС установила, что «Лимак-Нева» выполняла роль формального участника торгов. У компании нет собственных производственных мощностей и необходимого штата сотрудников. Тем не менее, это не помешало чиновникам Адмиралтейского района заключить с фирмой контракты на обслуживание школ.

В начале 2021 года Роспотребнадзор провел проверки на пищеблоках этих школ и выявил большое количество серьезных нарушений – от занижения массы порций и нарушения технологических карт, до использования непригодного для перевозки продуктов транспорта. Было установлено, что фактической организацией питания детей занимался именно комбинат «Артис-Детское питание», но ответственность оказалась возложена на «Лимак-Нева».

Несмотря на все выявленные нарушения, в конце 2021 года «Артис-Детское питание» и «Лимак-Нева» вновь получили госконтракты на организацию детского соцпитания в Адмиралтейском районе.

О картелизированности рынка соцпита Петербурга неоднократно заявлял экс-глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Он указывал на нежелание Смольного менять систему и наводить порядок в секторе. После одного из резонансных интервью Барабанщиков был арестован и уволен. Вероятным интересантом может быть уже упомянутая «Фирма Флоридан», где работала родственница Александра Захватова, близкого друга и неофициального спецпредставителя губернатора Александра Беглова.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»