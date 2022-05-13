Замглавы ФНС перевела мошенникам более 1,2 млн рублей

Телефонные мошенники обманули замруководителя Федеральной налоговой службы России Светлану Бондарчук. Чиновница перевела неизвестным 1,2 млн рублей.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в апреле Бондарчук обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности Сбербанка и ЦБ РФ.
Злоумышленники работали по хорошо известной схеме. Они заявили, что кто-то пытается снять деньги со счета, а чтобы защитить средства, их нужно перевести через банкомат МТС на «безопасный» счет. Бондарчук сделала, как и сказали ей афристы, и лишилась 1,2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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