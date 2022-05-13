Жители четырех регионов отравились холодцом

В четырех регионах России зафиксировали случаи отправления студнем. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
По данным службы, отравились жители Москвы, Архангельской, Ярославской и Вологодской областей. Все они употребляли «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень «Премиум», изготовленный индивидуальным предпринимателем в городе Иваново.
«Согласно результатам лабораторных исследований проб вышеуказанной продукции, установлено превышение максимально допустимого уровня нитрита натрия», – говорится в сообщении надзорного органа.
Отмечается, что деятельность производителя приостановлена. Во всех случаях отравления проведены расследования, готовую продукцию убирают с полок магазинов.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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