Площадь лесных пожаров в России выросла на 4,5 тысячи гектаров

Лесные пожары за минувшие сутки распространились еще на 4,5 тыс. га в целом по России. Самые большие площади охвачены огнем в Красноярском крае и Хакасии, Иркутской области и Тыве, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана».

«На полночь по московскому времени 16 мая на территории РФ действовало 105 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 24 179 га», – говорится в сообщении ведомства.

На территории Красноярского края действуют 30 пожаров на 12 509 га, в Хакасии – шесть пожаров на 2 836 га, в Иркутской области – 23 пожара на 2 009 га. В Тыве горят 1 869 га земель заповедника «Убсунурская котловина». Замыкает пятерку антилидеров Тюменская область, где огонь прошел 1 443 га.

Режим ЧС введен в четырех регионах: в Курганской области, в четырех районах Красноярского края, в Сут-Хольском районе Тывы, в двух районах Хакасии.

Напомним, в Курганской области возбуждены 11 уголовных дел по фактам лесных пожаров.

Москва, Наталья Рязанова

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