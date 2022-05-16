Трехлетний ребенок с мамой погибли в пожаре под Красноярском

Женщина с маленьким ребенком погибли в результате пожара в частном доме в красноярском селе Крутояр. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Пожар случился в обеденное время 15 мая в детской комнате. Отец семейства был на работе, а десятилетний старший сын гостил у дедушки. Дома находилась 36-летняя женщина и ее трехлетний ребенок.

«Предположительно, причиной возгорания явилась неосторожное обращение с источниками огня. Ребенок скончался при доставлении в больницу в автомобиле скорой помощи», – рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи назначили экспертизы для определения причины возгорания и смерти людей, выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее шестилетний мальчик погиб, его младший брат доставлен в больницу в результате пожара в частном доме в деревне Покровка Красноярского края. В момент возгорания дети были одни дома.

Крутояр, Наталья Рязанова

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