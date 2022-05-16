В Краснодаре задержали подозреваемого в хищении 340 млн рублей у пайщиков

Полиция Краснодара задержала председателя правления потребительского кооператива, пайщики которого лишились 340 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», а число потерпевших превысило 400 человек.

По версии следствия, с 2016 года по август 2021-го злоумышленники активно привлекали в Красноярске пайщиков в свой кредитный потребкооператив и брали у них деньги под якобы большой процент. Граждане отдавали деньги на определенный срок, по истечении которого КПК должен был вернуть их с компенсацией за пользование.

«Совершили хищение средств путем обмана более 800 физических лиц, привлеченных в качестве пайщиков. С заявлениями обратились более 400 граждан, которые признаны потерпевшими. Задержаны двое подозреваемых: мужчина 1990 года рождения, женщина 1989 года рождения», – сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Третий подозреваемый, председатель КПК, сбежал в Краснодар, но в начале мая задержали и его. Виновным грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее в суд в Челябинске передано дело о финансовой пирамиде, от которой пострадали почти 400 человек. Ранее судимые жители Санкт-Петербурга зарегистрировали там КПК и открыли филиалы в Челябинске и Магнитогорске. Они собрали у пайщиков средства якобы под большой процент, но так и не вернули.

Красноярск, Наталья Рязанова

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