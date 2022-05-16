российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 мая 2022, 17:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье игрушка взорвалась в руке ребенка

В подмосковном Орехово-Зуеве девятилетний ребенок попал в больницу с ожогами. В руках малыша взорвалась игрушка.

Инцидент произошел в деревне Заволенье, сообщает РЕН ТВ. По словам родителей, пластиковая игрушка взорвалась в руках ребенка и стала причиной ожогов. Игрушку заказали в одном из интернет-магазинов.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,