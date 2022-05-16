В Омске поймали подозреваемого в фейковом сборе денег на лечение ребенка из Луганска

Полиция задержала в Омске мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Он собирал средства якобы на лечение больного ребенка, эвакуированного из Луганска.

По версии следствия, мужчина запустил в соцсетях сбор денег для тяжелобольного мальчика, которого в Россию привезла мать. Семья якобы осталась без кормильца, потому что отец ребенка погиб под обстрелом. Организатор сбора заверял, что ребенку поможет только дорогостоящая операция.

«Аферист указывал свои контакты и реквизиты банковской карты для денежных переводов. Изображения для публикаций и текст к ним он находил в Интернете. Для придания правдоподобности своим действиям мужчина рассказывал о процессе лечения», – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Не менее 10 человек перевели на счет злоумышленника от одной до 20 тыс. рублей. Полиция заинтересовалась объявлением и установила личности подозреваемого и потерпевших. Фигуранта задержали и взяли под стражу. Полиция продолжает поиски людей, которые могли пострадать от действий подозреваемого.

Напомним, жительница Тюмени организовала сбор денег на лечение своей дочери, которая якобы получила сильные ожоги от взрыва чайника. Женщина сумела через соцсети выманить порядка 80 тыс. рублей. Некоторые жертвователи разоблачили ее и сообщили в полицию.

Омск, Наталья Рязанова

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