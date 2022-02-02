В Тюмени суд оставил под стражей мать, которая собирала деньги на лечение дочери

Тюменский областной суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Тюмени, по которому до 27 февраля 2022 года продлен срок содержания под стражей 34-летней Екатерине Тарасенко.
Молодая женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием социальных сетей. Следствию стали известны по крайней мере, семь ее мошеннических операций с деньгами участливых граждан.
Как стало известно из материалов предварительного расследования, решив заработать денег, она разместила в социальных сетях объявление о сборе средств на лечение своей маленькой дочери, якобы обварившейся кипятком после взрыва электрочайника.
Сердобольные граждане стали звонить и переводить деньги на ее банковский счет. Несколько вкладчиков все-таки разоблачили аферистку, потребовали свои деньги обратно и обратились в полицию.
19 июня 2020 года в отношении Тарасенко было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и этим же днем она обязалась следствию не покидать своего места жительства. Однако оставаясь под подпиской, Екатерина продолжила обманывать граждан и собирать деньги.
По самым скромным подсчетам к этому времени она успела собрать и присвоить около 80 000 рублей. Одна сердобольная жительница Екатеринбурга перевела ей 25 000 рублей на лечение дочери, а узнав правду, сильно возмущалась в социальных сетях и требовала вернуть деньги.
«Сама Тарасенко утверждает, что не имеет отношение к сбору средств и пытается свалить вину на своего бывшего сожителя. Якобы он решил ее подставить, организовав сбор денег от ее имени», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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