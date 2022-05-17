В сахалинском лесу нашли кости человека

Останки человека найдены в лесу около села Такое в Сахалинской области. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Специалисты осмотрели кости, но на месте не удалось установить, принадлежали они мужчине или женщине. Скелетированные останки отправят на экспертизу.

«Назначено судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти человека, в целях идентификации назначено генотипоскопическое исследование», – рассказали в пресс-службе управления СКР по региону.

Как сообщал «Новый День», похожую находку сделал жительница Санкт-Петербурга в Муринском парке. Ее собаки откипали останки человека, который погиб 1-3 года назад.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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