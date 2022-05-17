В Бурятии стая собак напала на первоклассника

Семилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи собак в поселке Загорск в Бурятии. В городе организован внеплановый рейд по отлову бродячих собак.
Мальчик шел от друга, когда на него набросились три собаки. После нападения ребенка доставили в больницу с гематомами и рваными ранами.
Мать ребенка предположила, что собаки прибежали с неогороженных участков по соседству и были на самовыгуле. В городе организовали рейд по отлову животных, и две пойманных собаки подошли под описание, данное школьником, передает «Вести. Бурятия».
Как сообщал «Новый День», 11-летняя девочка в челябинском Коркино пострадала от бродячих собак. Ребенок доставлен в больницу с травмами головы и тела.
Улан-Удэ, Наталья Рязанова
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