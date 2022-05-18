В одном из районов Махачкалы введен режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции введен на территории Ленинского района Махачкалы 18 мая с 02:45. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на региональное управление ФСБ России. Причина, по которой введен режим КТО, не уточняется.

В ведомстве отметили, что соответствующее решение принято руководителем оперативного штаба в Дагестане по согласованию с главой Национального антитеррористического комитета в соответствии с ч. 3 ст. 11 федерального закона «О противодействии терроризму».

Напомним, в сентябре прошлого года в ходе проведения контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана были уничтожены два боевика с самодельной бомбой.

Махачкала, Наталья Петрова

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